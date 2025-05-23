淨利差1.43%創史低！降息背景下中國上市銀行愈來愈難「賺錢」81%跌破警戒線

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-23 14:50

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中國國家金融監督管理總局近日發布今年第一季銀行業保險業主要監理指標數據指出，中國銀行業在堅持服務實體經濟的政策導向下，資產規模穩定成長，但淨利差持續縮小、中小微企業信用風險等議題仍對金融穩定構成挑戰。

數據顯示，中國銀行業今年首季金融機構本外幣資產總額達 458.3 兆元 (人民幣，下同)，年增率 6.7%，其中大型商業銀行資產佔 43.3%，股份製商業銀行佔 16.5%，兩者合計貢獻近六成市場規模。

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中國商業銀行今年首季淨利 6568 億元，平均資本利潤率較上季上升 0.72 個百分點至 8.82%，資產利潤率微增 0.05 個百分點至 0.68%。

值得關注的是，淨利差收窄至 1.43%，雖較 2024 年全年降幅有所緩和，但仍處於下行通道。大型商業銀行、城商行和外資銀行淨利差均低於行業平均水平，而民營銀行以 3.95% 的淨利差顯著高於其他類型銀行。

另據日本綜合研究所的統計，中國 58 家上市銀行中，81% 的淨利差跌破 1.8% 警戒線，這一比例較 2019 年擴大八倍，反映出實體經濟融資成本下行與銀行利差空間的深層矛盾。

在重點領域支持方面，普惠金融維持成長態勢。截至今年 3 月底，普惠型小微企業貸款餘額 35.3 兆元，年增 12.5%，涉農貸款餘額 13.7 兆元，較年初增加 7,955 億元。

不過，商業銀行不良貸款率維持在 1.51% 的低位，正常類貸款佔比達 97.7%，關注類貸款規模為 5 兆元，顯示資產品質整體穩定。

流動性指標則呈現「兩升一降」特徵，流動性涵蓋率較去年同期下滑 4.63 個百分點至 146.2%，淨穩定資金比例和流動性比例則分別提升 2.25 和 7.49 個百分點。

目前，中國銀行業面臨多重挑戰。市場利率定價自律機制數據顯示，47 家上市銀行淨利差低於 1.8% 警戒線，此現象與實體經濟有效需求不足密切相關。上月新增貸款平均利率降至 3.2% 的歷史低位，加上川普關稅政策可能引發的出口萎縮，銀行業利差縮水壓力持續加大。

更值得警惕的是潛在信用風險，根據日本綜合研究所推估，中國潛在不良貸款比率已達 7.8%，其中房地產相關風險特別突出，即使官方統計顯示不良貸款率穩定在 1.5% 左右，但學界普遍認為風險評估有寬鬆傾向，若經濟下行壓力加劇，可能觸發系統性風險。

為因應潛在危機，中國政府已採取多項措施。今年 3 月，中國全國人大批准 5000 億元公共資本注入計畫，四大國有銀行相繼公佈資本補充方案。

但市場分析認為，中小型銀行面臨的經營困境更為嚴峻。根據瑞穗研究，僅靠大型銀行併購難以根治問題，必須建立更有系統的風險處置機制。