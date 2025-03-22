傳波音獲美軍次世代戰鬥機合約 逆轉頹勢迎來大勝

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-22 00:00

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路透周五 (21 日) 援引知情人士消息報導，美國總統川普授予波音製造美國空軍「次世代空優」(NGAD)戰鬥機合約，將取代洛克希德 · 馬丁 (Lockheed Martin) 的 F-22 猛禽戰鬥機。此舉象徵波音在與洛克希德 · 馬丁的競爭中取得勝利，並且對於波音在商業和國防業務上的頹勢來說，無疑是一個重大轉機。

NGAD 計劃將以一款新型有人駕駛的戰鬥機取代 F-22，並與無人機共同作戰。儘管該機型的具體設計尚未公開，但據了解，它將包含隱形技術、先進感測器和尖端引擎等特色。

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截稿前，波音 (BA-US) 周五盤中股價在消息公布後上漲近 5%，而洛克希德 · 馬丁 (LMT-US) 的股價則下跌逾 5%。

對波音而言，這份超過 200 億美元的工程與製造開發合約，象徵著該公司在國防領域的重大復甦，尤其是對於其位於密蘇里州聖路易斯的戰鬥機生產業務來說，這是一個極為重要的勝利。

NGAD 計畫目的是在對抗中國和俄羅斯等對手，並被構想為「系統家族」，其核心將是一款第六代戰鬥機。這款新型戰鬥機的開發將進一步推動美軍空中優勢的保持，並計劃在 2030 年代投入使用。

波音此舉為其國防業務帶來急需的成長，尤其是在波音商業部門因 737 MAX 危機而經歷重創的背景下。儘管面臨嚴峻的成本控制挑戰，波音仍成功贏得了這一關鍵合約，這對於其在國防市場的未來發展至關重要。

此外，波音的這一勝利還將推動其在未來數十年內，獲得來自美軍的大量訂單，預計將帶來數百億美元的收益。美國空軍表示，NGAD 項目將有助於維持在全球日益複雜和多變的威脅環境中的空中優勢。

然而，這個計畫也面臨一些挑戰，特別是在川普政府顧問、億萬富翁馬斯克對此提出的質疑方面。馬斯克曾公開質疑有人駕駛高階戰鬥機的必要性，並表示無人機技術可能是更具成本效益的選擇。