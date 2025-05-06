以軍打胡塞 戰機奔襲近2,000公里 美軍也協助發動空襲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-06 09:23

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以色列國防軍周一（5 日）晚間表示，以軍戰機奔襲近 2,000 公里，對葉門荷台達港及其周邊的隸屬於叛軍胡塞的基礎設施發動空襲，以回應胡塞對以色列發動的多次襲擊。

以軍說，出動約 20 架戰機，發射約 50 枚彈藥，打擊了數十個目標。美國官員表示，此次行動是美以協同實施，旨在削弱胡塞的遠程打擊能力。

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據胡塞控制的馬西拉電視台報導，美以聯軍周一至少對荷台達省發動 48 次空襲，重點打擊荷台達國際機場、巴杰爾水泥廠及軍事基地。

當地居民表示，荷台達港幾乎所有設施都被摧毀或受損。幾家私營工廠也在空襲中被毀。據胡塞衛生部門通報，巴杰爾水泥廠遭襲，造成 2 人死亡，42 人受傷。

巴杰爾水泥廠位於荷台達港以東。以軍說，這座水泥廠不僅是胡塞的重要經濟資源，還被用於建造軍事隧道等軍事基礎設施。

此次空襲是以軍對胡塞周日軍事行動的直接回應。該組織當天向以色列中部的本 - 古里安國際機場發射高超音速飛彈，以方動用「箭」式反飛彈系統以及美軍部署的「薩德」反飛彈系統攔截飛彈，但未能成功。受襲擊影響，多家國際航空公司取消往返以色列航班。