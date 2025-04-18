川普抱怨駐日美軍經費負擔「不公平」 日防相：沒理由改變

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-18 17:00

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川普在關稅談判時表示，駐日美軍駐留經費只由美國單方面承擔「並不公平」。對此，日本防衛大臣中谷元回應， 基於日美政府間的共識，駐日美軍經費得到合理分擔，當前沒有改變的理由。

對於美方可能在關稅談判中提出安全保障領域的要求，中谷元稱，「這與關稅是兩個問題。」

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日本首相石破茂也在 17 日表示，駐日美軍駐留經費在美日共識的基礎上得到合理分擔。

川普當地時間 4 月 16 日會見日本經濟再生擔任大臣赤澤亮正，就關稅問題展開談判。在會談前，川普在社群媒體上發文稱，軍事支援費用將成為與日本關稅談判的議題之一。

川普抱怨，「我們為了保護他們（日本）支付了數千億美元，但他們什麼都沒有付出。即使我們遭到攻擊，他們也無需為了保護我們做任何事」。

日本政府消息人士透露，川普在與赤澤會談時就在安保領域美國和日本的承擔比例表示不滿，認為當前的狀態對美國來說是「不公平」的。赤澤則向其解釋，美日之間先前已達成共識，在 2022 年至 2026 年間，日方年均承擔約 2110 億日元的駐日美軍駐留經費。

日媒稱，川普在其上個任期就曾要求日本政府承擔更多的駐日美軍費用，重返白宮後，仍多次就承擔比例表示不滿。

事實上，日本從 1978 年就開始分擔駐日美軍的駐留經費，當時是為了因應日元升值、美國政府財政惡化，由時任防衛廳長官金丸信決定的政策，稱為「溫馨預算」。

從那時候起，日本政府便開始負擔駐日美軍基地裡日本籍員工的薪資、基地設施的水電費，以及美軍訓練轉移費等相關費用，具體金額原則上每 5 年由日美簽訂協議決定。