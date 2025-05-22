鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADRZTO-US的目標價調降至25.89元，幅度約7.48%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)提出目標價估值：中位數由27.98元下修至25.89元，調降幅度7.48%。其中最高估值34.06元，最低估值17.97元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予中通快遞服務ADR評價：積極樂觀24位、保持中立2位、保守悲觀0位。
中通快遞服務ADR今(22日)收盤價為17.035元。近5日股價下跌7.48%，標普指數上漲0.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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