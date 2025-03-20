鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為28.14元
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.94元下修至1.87元，其中最高估值2.13元，最低估值1.69元，預估目標價為28.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.13(2.13)
|2.49
|2.81
|最低值
|1.69(1.8)
|1.86
|2.04
|平均值
|1.89(1.94)
|2.13
|2.37
|中位數
|1.87(1.94)
|2.15
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|78.21億
|88.93億
|99.43億
|最低值
|68.71億
|79.05億
|85.59億
|平均值
|74.75億
|84.73億
|94.65億
|中位數
|75.20億
|84.76億
|95.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|0.90
|1.25
|1.53
|1.52
|營業收入
|36.53億
|47.15億
|52.54億
|54.62億
|61.53億
詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估上修至1.77元，預估目標價為28.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至15.64元，預估目標價為213.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估下修至12.55元，預估目標價為128.60元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為47.31元
上一篇
下一篇