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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為28.14元

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.94元下修至1.87元，其中最高估值2.13元，最低估值1.69元，預估目標價為28.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.13(2.13)2.492.81
最低值1.69(1.8)1.862.04
平均值1.89(1.94)2.132.37
中位數1.87(1.94)2.152.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值78.21億88.93億99.43億
最低值68.71億79.05億85.59億
平均值74.75億84.73億94.65億
中位數75.20億84.76億95.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.780.901.251.531.52
營業收入36.53億47.15億52.54億54.62億61.53億

詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZTO

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