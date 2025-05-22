想進輝達？AI工作逾3.2萬個 6/28職涯博覽會輝達及供應鏈搶才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-22 12:08

‌



2025 年 COMPUTEX 登場，NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳提到，AI 將如同電力與網際網路，成為新一代智慧基礎設施。104 人力銀行 (3130-TW) 數據顯示，2025 年第一季 AI 相關工作機會已達 3.2 萬個，與 ChatGPT 問世前的 2021 年相較成長 34%；53% 的 AI 工作機會不限科系，即將步入職場的新鮮人、以及非理工科系的求職者都有機會。

輝達台灣總部將落腳北士科，有望帶動產業鏈進駐，並將在台灣建設一部巨型 AI 超級電腦，打造 AI 基礎建設，AI 相關人才需求可望持續提升。

‌



104 人力銀行數據顯示，2025 年 第一季 AI 相關工作機會每月平均已達 3.2 萬個。依產業，電子資訊 / 軟體 / 半導體為 AI 發展核心，平均每月工作機會 1.8 萬個占 57% 最多，一般製造業則因具有工廠自動化需求，月均工作機會 6,000 個、占 19% 第二，其他則包含批發 / 零售 / 傳直銷業占 5%、法律 / 會計 / 顧問 / 研發 / 設計業占 4%、金融投顧及保險業 3% 等，不同產業皆延伸對 AI 的應用需求。

隨著 AI 發展益發蓬勃，各職類人才的工作機會也出現結構轉變。AI 的研究與開發人才需求仍為最多數，2025 年第一季軟體 / 工程類人員平均每月工作數 9,000 個，占比 29%、比 2021 年下降 6 個百分點，主要受到應用端人才需求明顯增強的影響；工程研發類人員平均每月工作數 4,000 個，占比 13%、比 2021 年下降 2 個百分點。

相較同期，跨域應用能力的非研究開發人才占比逐漸上升，例如；業務銷售類人員工作數占 7%、上升 1 個百分點，維修 / 技術類人員占 4%、上升 1 個百分點，專案 / 產品管理類人員占 3%、上升 1 個百分點、採購 / 資材 / 倉管類人員占 2%、上升 1 個百分點，若能掌握 AI 應用能力，便有機會成為職場寵兒。

104 人力銀行分析，AI 相關工作對科系的要求，23% 指定電機電子工程相關科系、21% 指定資訊工程相關科系、11% 指定機械工程相關科系，不過，也有 53% 不限科系，建議人才加強 AI 的應用能力並用實際作品展現個人實力，獲得企業青睞。