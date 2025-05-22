鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADRYMM-US的目標價調降至16.41元，幅度約6.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)提出目標價估值：中位數由17.6元下修至16.41元，調降幅度6.77%。其中最高估值20.08元，最低估值10.87元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Full Truck Alliance Co Ltd - ADR評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR今(22日)收盤價為11.91元。近5日股價下跌6.77%，標普指數下跌0.81%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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