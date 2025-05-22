特斯拉長期多頭：這檔股票將邁入黃金時代 2兆美元市值已在前方

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-22 18:30

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Wedbush Securities 董事總經理，同時也是特斯拉 (TSLA-US) 的多頭艾夫斯 (Dan Ives) 強調，特斯拉將邁入「黃金時代」，前景非常樂觀。

艾夫斯本周受訪時指出，在執行長馬斯克 (Elon Musk) 對特斯拉展現出承諾之後，這家電動汽車巨頭可能正進入一個 「黃金時代」，特別是，由於在自動駕駛和機器人技術方面的發展，特斯拉的市值 「有望達到 2 兆美元」。

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艾夫斯表示，市場目前尚未完全反映這兩方面的潛在機會。

支持艾夫斯看法的核心論點之一，是即將推出的機器人計程車 (Robotaxi)。他先前曾稱特斯拉在奧斯汀推出機器人計程車是公司的 「分水嶺時刻」。艾夫斯預測，透過這項計畫推出，特斯拉將在未來一年內超越 Waymo。

馬斯克本人也再次確認了在 6 月於奧斯汀推出機器人計程車的時間表。馬斯克還暗示，可能推出一個利用特斯拉自動駕駛車隊的叫車平台。他提到，將有數百萬輛汽車能夠自主運行，這將是特斯拉自有車隊與車主願意將其車輛加入平台的結合。

艾夫斯的樂觀態度部分，基於他對馬斯克近期表現的觀察。他認為，這是一個 「不同於過去 1 到 3 個月的馬斯克」，現在他更專注於特斯拉，並積極推動下一階段的計畫。馬斯克已再次確認，未來 5 年將繼續擔任特斯拉執行長，這項承諾被視為關鍵因素，並已導致特斯拉股價上漲。