聚焦AI領域合作！馬斯克二訪五角大廈跟美國防部長赫格塞斯會面

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-22 14:00

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美國五角大廈周三 (21 日) 表示，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 與企業家馬斯克就 AI 技術應用於美國軍事需求一事進行討論。這是赫格塞斯第二次在美國國防部內會晤馬斯克。

美國國防部發言人 Sean Parnell 在一份聲明中說：「國防部長會見了馬斯克，以及社群平台 X 的 AI 團隊其他成員。國防部致力於與 AI 產業的執行長合作，以確保我們的作戰人員能夠應對 21 世紀的威脅。」

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赫格塞斯的牧師波特格 (Brooks Potteiger) 周三稍早也在 X 平台上發文稱，不是每天都有機會在去佈道時碰上馬斯克。波特格當天在五角大廈的一場基督教祈禱會中佈道。

五角大廈官員表示，在國防部長辦公室舉行約一小時的私人會談中，兩人討論了創新、效率和更聰明的生產方法，這些議題與國防部內部的潛在應用有關。

美國國防部有意與 AI 產業的企業負責人展開合作，以確保美軍「做好準備應對 21 世紀的威脅」。

在馬斯克 3 月首次出席國防部會議之前，曾有媒體報導馬斯克將聽取針對中國的秘密作戰計畫，但馬斯克、川普和其他人則予以否認。

專家指出，馬斯克二度訪問五角大廈，反映出美軍與 AI 產業領袖之間日益密切的關係。