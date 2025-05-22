中國最新公布：法德義等43國單方面免簽

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-22 09:31

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據《新華社》報導，中國外交部領事司周三（21 日）發布單方面免簽政策常見問題解答。

問：哪些國家人員可適用單方面免簽政策來華？

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答：汶萊、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、紐西蘭、澳洲、波蘭、葡萄牙、希臘、賽普勒斯、斯洛維尼亞、斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、 蒙特內哥羅、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本、巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭（巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭自 2025 年 6 月 1 日實施）43 國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過 30 天，可免簽入境。

問：外國人適用免簽政策來華是否需要通過中國駐外使領館提前申報？

答：符合條件的外國人適用免簽政策來華無需事先向中國駐外使領館申報。

問：中國邊防檢查機關是否及如何核查來華事由？入境時除護照外是否需攜帶其他材料？

答：來華事由符合免簽政策規定的經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問或過境的外國人，經中國邊防檢查機關依法查驗准許後入境；對來華事由與免簽政策規定事由不符或具有其他法定不准入境情形的外國人，邊防檢查機關將依法作出不准入境決定。建議攜帶邀請函、機票酒店訂單等與來華事由相符合的證明材料。來華工作、學習、採訪報導等人員不屬於免簽範圍。

問：未成年人適用免簽政策來華是否有特殊要求？

答：未成年人與成年人適用免簽政策來華條件相同。

問：對入境證件種類及有效期是否有要求？

答：外國人需持有效普通護照來華，有效期須滿足在華旅行需要。持旅行證、臨時或緊急證件等普通護照以外證件的外國人不適用免簽政策來華。

問：30 日停留期限如何計算？

答：免簽入境停留期限自入境次日起計算，可連續停留 30 個自然日。

問：是否可以從非國籍國出發？

答：符合免簽來華條件的外國人可從中國境外任何國家（地區）出發。

問：是否適用於除航空以外的其他入境方式？

答：單方面免簽適用於所有對外國人開放的海陸空口岸（法律法規或雙邊安排另有規定的除外）。如乘自備交通工具來華，還應按照中國有關法律、法規辦理自備交通工具進出境等手續。

問：旅遊團組能否適用免簽入境？

答：符合免簽來華條件的外國人，無論是參加旅遊團組，還是個人旅遊，都可適用免簽政策入境。

問：如在華停留期限超過 30 日，是否可辦理延期？

答：外國人如擬在華停居留超過 30 日，應事先在中國駐外使領館辦理與來華事由相符的簽證。如適用免簽政策入境後因合理正當事由需繼續在華停留的，應向公安機關出入境管理機構申請辦理停留證件。

問：是否可以多次入境，對入境時間間隔是否有要求，是否有免簽次數、總停留天數限制？