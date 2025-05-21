三年新低！經濟成長前景黯淡、關稅緊張持續 印尼央行一如預期降息1碼至5.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-21 17:30

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面對全球貿易緊張局勢和印尼盾升值，印尼央行 (BI) 今(21)日將基準利率下調 1 碼 (25 基點) 至 5.5%，為 2022 年以來最低利率水準。這是該央行今年第二度降息。此前 35 位接受調查的經濟學家中，22 位認為決策官員會降息，其餘則認為將按兵不動。此外，印尼央行也將存款便利利率下調至 4.75%，貸款便利利率則下調至 6.25%。

《彭博資訊》報導，印尼央行加入區域內其他國家央行放鬆貨幣政策的行列，以支撐印尼經濟免受貿易戰的影響。印尼今年第一季經濟成長率放緩至 4.87%。新加坡《BusinesTimes》則報導指出，印尼央行之所以做出今年第二次降息舉動，是看好中美貿易緊張局勢將緩和與印尼盾將穩定。

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印尼央行總裁 Perry Warjiyo 在線上記者會上說，「印尼央行將繼續調整貨幣政策，以確保通膨保持在目標水平、匯率保持穩定，同時密切監測進一步支持經濟成長的空間」，並稱這項決定符合今明兩年通膨率維持在 2.5%±1% 目標區間內的低而穩定的前景。

Warjiyo 還說，「與此同時，印尼盾保持穩定，並有走強的趨勢」，並指這得益於市場情緒改善和印尼央行持續採取的干預措施。過去一個月，印尼盾與許多亞洲貨幣一起走強。

受惠於外國資金流入印尼股市和債市，印尼盾自 4 月 9 日觸及歷史低點以來已升值近 3%。

然而，由於美國繼續跟包括印尼在內國家就對等關稅進行談判，加上聯準會 (Fed) 今年降息次數料將減少，印尼央行仍密切關注印尼盾的走勢。

此前四個月，印尼基準利率一直維持在 5.75%，印尼央行最近一次下調基準利率是在 1 月，當時從 6% 降息 1 碼至 5.75%。

Bank Mandiri 首席經濟學家 Andry Asmoro 先前曾預測印尼央行將在 5 月會議上降息 25 個基點，並指印尼盾若保持相對穩定，就有放鬆政策的空間。

他表示，儘管印尼盾面臨一些壓力，但波動性比今年第一季要溫和，這為印尼央行鬆綁政策提供了降息不會引發匯市動盪風險的空間。