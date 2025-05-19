全球屏息以待！川普跟普丁今晚通話 英法德義施壓「無條件停火」日本則這樣說

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-19 15:10

‌



美國總統川普與俄羅斯總統普丁將在台灣時間周一 (19 日) 晚上 10 點將舉行電話會談，日本內閣官房長官林芳正在美俄首腦會談前夕表示，日本認為俄美接觸被賦予「極為重要的內涵」，包括即將於當日舉行的電話會談。

特朗普在 Truth Social 發文說：「我將在星期一上午 10 點與俄羅斯總統普丁通電話，交談的主題是停止流血衝突。」

‌



‌



林芳正在記者會上說：「川普在社群平台發佈的消息顯示，美國時間上午 10 點，東京時間 23 點，莫斯科時間 17 點將與普京通電話，隨後川普將與澤倫斯基通電話。俄美接觸對烏克蘭局勢有幾位重要的涵義，包括本次會談。我們將密切關注事態的發展。」

此外，英國首相辦公室表示，美俄首腦通話前夕，英國、法國、德國和義大利領導人也跟川普通話，再次要求對俄羅斯實施制裁。

英國首相施凱爾發言人周日 (18 日) 發出聲明說：「幾位領導人商討了烏克蘭局勢，以及戰爭讓有關方面付出的災難性代價。展望川普總統與普丁總統即將舉行的通話，幾位領導人討論了需要無條件停火，普丁總統必須認真對待和平談判。他們還討論了使用制裁，如果俄羅斯未能認真參與停火及和平談判的話。」

俄羅斯總統普丁此前提議烏克蘭在無先決條件情況下，在上周四 (15 日) 在伊斯坦堡恢復直接談判。普丁不排除雙方在相關談判中達成停火協議的可能性。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯致力於認真尋求長期和平解決的途徑。他還說，提議與烏克蘭談判的目的是消除衝突的根源，保障俄羅斯的利益。

俄烏兩國原定在上周四談判，但到隔天才進行，談判持續了近兩個小時。