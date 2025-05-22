稅收法案致股匯債市三殺！美前財長籲川普讓步：若連續幾天出現類似情況 衰退就可能發生

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-22 14:45

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美國眾議院規則委員會周三批准川普的全面減稅法案，為眾議院就川普減稅法案進行全院投票奠定基礎，對此美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 向川普發出嚴厲警告，敦促其在稅收問題上後退，就像他在關稅問題上所做的那樣。

桑默斯周三 (21 日) 在 X 平台上發文表示，「國家風險交易又回來了」，並指美國債券、股票和美元同時遭到拋售，是經濟脆弱性上升的跡象。

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桑默斯說，「若連續幾天發生像今天這樣的情況，經濟衰退就有可能發生」，並稱發生「金融事件」的機率也在上升。

他指的是銀行、避險基金和金融機構可能出現的問題，這些問題恐導致流動性枯竭，進一步加劇危機。

目前在哈佛大學任教的他也呼籲川普重新考慮他提出的減稅政策，並將減稅政策與川普最近的關稅轉變相提並論。他說：「川普總統必須在稅收問題上後退，就像他在關稅問題上後退一樣。」他指的是川普放棄其激進的關稅提案。

隨著美債殖利率周三飆升，美債 30 年期殖利率達 5.09%，創 2023 年以來新高，美股應聲大跌，道瓊下跌 816.80 點，跌幅為 1.91%，標普下跌 1.61%，那斯達克下跌 1.41%，美元指數也跌破 100 大關，連 3 日走 0 跌。

本周稍早，桑默斯也發出警告稱美國面臨著類似於 2022 年英國財政危機的風險，稱其為「利茲 · 特拉斯時刻」，指的是在危機發生後不久被趕下台的英國前首相。

桑默斯說：「我們正在朝著這樣的方向發展。我認為這對我們的經濟和全球經濟都將會付出高昂的代價。」