摩根大通細數黃金「罪狀」：非萬能投資 勿過度押注

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-21 16:10

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近期黃金價格強勢上漲，吸引眾多投資者目光。對此，摩根大通資產管理的全球市場策略師 Aaron Hussein 提醒，儘管黃金在全球市場環境下有其作用，但投資人不應將其視為避險或多樣化的唯一工具。

Hussein 指出，黃金是多樣化和可選性的絕佳來源，在當前地緣政治風險加劇、去全球化以及對法幣信任度下降的背景下，適度配置黃金確實能提供多樣化和可選性。同時，歸因於地緣政治緊張局勢、美國財政憂慮、美元前景猜測以及新興市場央行穩步增加黃金儲備，帶動了近期漲勢。

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然而，Hussein 也列出了黃金的幾個主要特性和「罪狀」，建議投資者在追逐漲勢前應深入了解：

1. 長期表現高度依賴時機： 從過去 35 年來看，黃金的絕對值及風險調整回報率在主要資產類別中表現最差。但若看過去 25 年，黃金卻是表現最好的資產之一。這顯示其長期回報極不穩定。

2. 波動性大且會長期停滯： 黃金不產生收入或收益，其價值幾乎完全由圍繞通膨、宏觀壓力及法幣可信度的情緒驅動。這些情緒是週期性且不可預測的。例如，1980 年通膨推動的高點後，黃金的實際價值下跌了 20 年，直到 2025 年 2 月才恢復到 1980 年的峰值 (經通膨調整後)。

3. 作為通膨避險工具的記錄不盡理想： 儘管黃金在 1970 年代成功避險通膨，但在過去 40 年裡，其與美國通膨平均呈負相關。甚至在 2020-2022 年通膨飆升期間，黃金價格反而下跌，成為當時表現最差的主要資產之一。其避險通膨的作用遠非可靠。

4. 不產生任何收益： 在債券和核心實物資產能提供 4%-5% 收益的環境下，持有黃金存在機會成本。黃金不產生收入，也無基本現金流增長，任何回報僅取決於價格變動，而價格主要受情緒影響，而非基本面。相比之下，基礎設施、房地產等核心實物資產提供穩定的收入來源和更大的穩定性。