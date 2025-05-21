繼黃金飆升之後 現在該輪到鉑金了？

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-21 18:30

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本周公布數據顯示，中國鉑金需求近期顯著飆升，4 月份的鉑金進口量達到一年來最高，共計 11.5 噸。這一增長主要受到中國珠寶商和投資者需求的擴大所推動。

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世界鉑金投資協會 (WPIC) 亞太區總裁 Deng Weibin 表示，由於黃金價格過高且不穩定，長期經營黃金珠寶的商家正轉向鉑金產品，以此平衡風險和價格波動。

這種轉變在深圳水貝市場 (一個擁有逾萬家零售商的珠寶集散中心) 尤為明顯。市場內經營鉑金的零售商數量，在過去一個月內已增加了一倍，或甚至增加了兩倍。然而，由於兩種金屬加工工藝差異很大，這種轉型並不容易。目前鉑金加工訂單已應接不暇，零售商面臨的等待時間翻了一倍。

WPIC 的數據顯示，今年第一季，中國的鉑金條和幣需求增長了一倍多，超越北美成為全球最大的鉑金零售投資市場。雖然中國過去 12 個月的鉑金總進口量較前一年下降了 31%，但近期需求激增是一個新現象。

除了珠寶和避險投資，鉑金也廣泛用於汽車催化轉化器和實驗室設備。分析師預計，在本十年剩餘時間內，全球對鉑金的需求可能將超過供應。WPIC 近期報告預測，2025 年全球鉑金市場將出現 30 噸的供應缺口，這將是連續第三年出現短缺。該協會進一步將 2025 年供應缺口預測值上調至 96.6 萬盎司。

供應方面，由於南非礦山產量持續低迷，WPIC 預計 2025 年鉑金總供應量將同比減少 4%，達到五年來的最低水平。需求方面，雖然電動汽車普及速度放緩可能延長燃油車對鉑金催化劑的需求時間，但氫燃料電池汽車則為鉑金需求增長開闢了新通道。

在市場預期供應趨緊下，鉑金價格今年以來已上漲約 10%。Metals Focus 諮詢公司總經理 Nikos Kavalis 認為，庫存可能已經觸底，部分投機買家已開始進入市場。

深圳市場的一位副總經理預計，供應緊張的情況將持續到六月和七月。儘管 Saxo Bank 稱鉑金為「被遺忘的貴金屬」，但持續的市場赤字正引起關注。