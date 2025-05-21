富國銀行：投資者宜逢高減持新興市場股票 重回美股

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-21 13:40

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富國銀行本周發布報告，建議在當前時機削減對新興市場股票的曝險。他們認為，如果投資者對這類資產配置過多，現在提供了一個「有吸引力的機會」來減碼。

儘管 MSCI 新興市場指數今年開局強勁，年初至今上漲 6.9%，而標普 500 指數則下跌 3.3%，但富國銀行對此一情況能否持續，抱持懷疑。

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他們指出，從長期來看，新興市場股票的表現「並不令人振奮」。自 2007 年以來，新興市場的企業獲利「幾乎停滯不前」，且指數水準仍比全球金融危機前的高點低約 15%。

富國銀行認為，新興市場存在結構性問題，包括「政治與經濟不穩定、公司治理疑慮、多變的監管風險」。此外，他們點名中國面臨的挑戰，包括「過度債務、房地產市場低迷以及經濟成長放緩」。貿易緊張關係也被視為是「額外的阻力」，加劇了這些市場將面臨的逆風。

雖然富國銀行承認，近期新興市場的上漲是由「略好於預期的經濟數據、共識獲利預期觸底的跡象、中國的刺激措施以及美元普遍走軟」等因素推動，但他們警告說，「新興市場的情緒擺錘已擺得太過偏向樂觀」。

因此，富國銀行更傾向於已開發市場。他們指出，已開發市場的優勢在於擁有更穩定且可預測的監管環境，同時歐洲近期增加財政支出的消息，也可能對投資者情緒和回報構成利多。