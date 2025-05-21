巴基斯坦贏了與印度空戰 但國內還有另一場大革命須面對

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-21 14:40

‌



在跟印度衝突的硝煙中，巴基斯坦正以一場靜默的能源革命改寫全球氣候故事。

當全球聚焦地緣政治時，巴基斯坦 2.4 億民眾正用太陽能面滿成就一條「去中心化」的能源轉型之路。該國去年進口 17GW(gigawatt，十億瓦) 太陽能面板，較兩年前激增兩倍，躍居全球第三大太陽能市場。

‌



‌



在巴基斯坦旁遮普省的農地裡，農民合資改裝的太陽能灌溉系統正取代柴油發電機。根據 Ember 智庫數據，巴基斯坦去年新增太陽能裝置約 15GW，相當於全國高峰用電需求 (30GW 的一半，其中 80% 為分散式民用裝置。

氣候智庫 Renewables First 計畫總監 Mustafa Amjad 說，「這不是政策產物，而是民眾的生存策略」，並稱過去三年巴基斯坦電價暴漲 155%，加上盧比貶值與俄烏戰爭推高的天然氣價格，迫使一般家庭轉向光電發電。在上月氣溫突破 50℃的極端天氣下，太陽能成為空調運轉的生命線。

Amjad 還說：「我們正在書寫能源歷史，這個故事必須成為成功典範，而非反面教材。」

這場能源革命的核心驅動力源自中國光電產業。2023 年，中國太陽能模組出口均價跌破每瓦 0.8 美元，較五年前下降 60%，而巴基斯坦本地電網的可靠性持續惡化，每日斷電時間從 2019 年的 2 小時激增至 2024 年的 8 小時，逼得民眾將屋頂變為「微型電站」。

Hadron Solar 執行長 Waqas Moosa 說，「當電網淪為不可靠的備用電源，太陽能板就成了剛需消費品」，這場變革如同「能源領域的社群媒體革命」。每個家庭既是電力消費者，也是生產者。配合儲能電池，民眾首次掌握能源自主權，形成「去中心化」的電力網路。

但彭博新能源財經分析師 Jenny Chase 警告，巴基斯坦電網正滑向「死亡螺旋」，高電價驅使用戶逃離電網，導致電網收入萎縮且剩餘用戶承擔更高費用，這一情況也讓這些用戶加速逃離電網。

儘管巴基斯坦政府推出淨計量政策，允許用戶向電網售電 4GW，但電網升級落後已成掣肘。

更嚴峻的是社會公平問題。氣候活動人士 Harjeet Singh 指出，光電系統正成為富人的奢侈品，貧窮家庭仍被困在每日供電僅 2 小時的電網中。在喀拉蚩的貧民窟，太陽能幫浦取代柴油引擎的成本高達 500 美元，遠超過底層民眾承受力。

儘管存在缺電，巴基斯坦經驗正成為發展中國家能源轉型的「試金石」，核心啟示在於經濟理性驅動變革。