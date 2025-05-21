中國車在印尼狂飆！第一季銷量爆衝153%、市占率突破10%

鉅亨網新聞中心 2025-05-21 16:20

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印尼作為東南亞最大的汽車市場之一，正見證中國汽車品牌的迅速擴張。根據印尼汽車工業協會（Gaikindo）的數據，儘管 2025 年第一季印尼整體汽車銷量同比下降了近 5%，但中國汽車製造商的表現卻逆勢而上。今年 1 月至 3 月期間，中國品牌在印尼共銷售了 20,672 輛汽車，較去年同期的 8,148 輛大幅增長 153%。

這一驚人的增長使得中國品牌在印尼汽車市場的佔有率從一年前的 3.83% 躍升至 10%，顯示出其強勁的市場滲透能力和競爭力。

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印尼汽車銷售持續下滑 面臨雙重壓力

然而，印尼整體汽車市場卻持續面臨挑戰。印尼汽車工業協會的最新數據顯示，2025 年第一季，印尼汽車批發銷量共 205,160 輛，較去年同期減少 4.7%；零售銷售量為 210,483 輛，較去年同期下降 8.9%。這反映出印尼汽車市場正經歷購買力下降和需求疲軟的雙重壓力。

低成本環保汽車（LCGC）市場也未能倖免。2025 年 3 月，LCGC 銷售量為 12,726 輛，較去年同期銳減 38%，較 2 月的 13,618 輛亦下滑 7%。儘管市場整體低迷，仍有部分車型表現突出，例如大發 Sigra 以 4,309 輛成為當月最暢銷 LCGC 車型，較上季成長逾 30%。而本田 Brio Satya 銷量則從 2 月的 4,776 輛降至 3,679 輛，跌幅達 22.96%。其他熱門 LCGC 車款還包括豐田 Calya（2,639 輛）、大發 Ayla（1,166 輛）及豐田 Agya（933 輛）。印尼汽車市場的銷售下滑趨勢，預計將促使各汽車品牌調整策略，以適應不斷變化的市場環境。

Polytron 發表首款本土電動車

在印尼汽車市場面臨挑戰的同時，電動車領域卻迎來了新的發展。印尼消費性電子製造商 Polytron 正式進軍電動車領域，於 5 月 13 日發表了中型電動 SUV 車型 G3。該車型不僅是 Polytron 首次涉足電動車市場，也成為印尼本土品牌推出的首款純電動車。這標誌著印尼在推動本土電動車產業發展方面邁出了重要一步，有望為印尼消費者提供更多綠色出行選擇。

Grab 擬收購 GoTo 東南亞科技巨頭整合

除了傳統汽車市場，東南亞的科技出行領域也正醞釀著重大變革。近日有知情人士透露，美國上市的新加坡叫車與外送平台 Grab，正尋求在今年第二季達成收購印尼競爭對手 GoTo 的協議，交易估值高達 70 億美元。

據稱，Grab 將收購 GoTo 位於新加坡的國際業務，並在印尼接手金融服務以外的全部業務。Grab 已聘請顧問協助推動該計劃，並正與銀行就融資進行磋商。Grab 對此不予置評，GoTo 則在 5 月 8 日透過印尼證券交易所發佈公告回應稱，公司尚未就任何潛在提案作出決定，該交易仍處於協商階段，相關條款尚未敲定，未來可能有所變動。

這項潛在的交易若能完成，將對東南亞的數位經濟格局產生深遠影響，進一步鞏固 Grab 在區域內的領先地位。

泰國：中國汽車品牌加強本土化佈局

泰國作為東南亞重要的汽車生產基地，也吸引了中國汽車品牌的投資。5 月 14 日，泰國總理佩通坦會見了長安汽車董事長朱華榮，預祝長安汽車羅勇工廠投產。這表明中國汽車製造商正積極在泰國建立生產基地，以實現本土化生產，更好地服務東南亞市場，並規避潛在的貿易壁壘。

越南：供應量創紀錄，電動貨運車型創新

與印尼市場的下滑形成對比，越南汽車市場正經歷供應量的創紀錄增長。根據越南統計總局最新發布的報告，4 月份越南市場新增汽車（包括國產汽車和進口汽車）約 56,563 輛，較 3 月份增長約 4.8%。其中，4 月越南國產組裝汽車產量預估為 3.95 萬輛，較 3 月成長 3.7%，較 2024 年 4 月更是大幅成長 60.0%，是 2025 年前 4 個月新車產量最高的月份。

整體來看，從 2025 年初至今，越南國內汽車廠商累計產量預計為 14.73 萬輛，比 2024 年同期成長 76.9%。這是一個非常高的產量，顯示越南汽車製造業的強勁復甦和擴張。

在電動車領域，越南本土品牌 VinFast 也積極創新。5 月 13 日上午，VinFast 正式發表首款小型電動貨運車型－EC Van。這款小型電動車載重超過 600 公斤，運作靈活，專為短程運輸設計，旨在推動貨運領域的綠色轉型，滿足城市物流對環保和效率的需求。

菲律賓：中國輕卡出口創新高，地鐵計畫生變

在菲律賓市場，中國汽車品牌也取得了突破。5 月 14 日，一汽解放 131 輛虎 VH 4×4 全驅輕卡正式交付菲律賓，標誌著解放輕卡在東南亞市場的佈局邁出關鍵一步。這也是解放在菲律賓首次出口虎 VH 全驅車，且數量突破單一交付紀錄，顯示中國商用車在東南亞的競爭力日益增強。

然而，菲律賓的基礎設施建設卻面臨挑戰。5 月 9 日，菲律賓開發商宣布馬卡蒂地鐵計畫「已不具經濟與營運可行性」。主要原因是菲律賓最高法院作出的行政轄區劃分裁決，將多個原屬馬卡蒂市的重要地區劃歸塔吉格市，嚴重影響了地鐵建設及運營計劃。這項計畫的終止，可能會對馬尼拉大都會的交通基礎設施發展帶來不確定性。

馬來西亞：電動車組裝與氫能合作

馬來西亞正成為中國電動車品牌在東南亞的重要組裝基地。近日，零跑汽車宣布，今年底開始在馬來西亞組裝右舵版 C10 車型，正式進軍東南亞市場。這款電動緊湊型 SUV 將由 Stellantis 位於馬來西亞吉打州古倫（Gurun）的工廠負責組裝，整車將以中國進口散件（CKD）形式生產，前期投入為 500 萬歐元。這項合作將有助於零跑汽車降低成本，更快地進入馬來西亞及其他右舵駕駛市場。

同時，廣汽國際也積極拓展馬來西亞市場。近日，備受期待的馬來西亞國際車展在 MAEPS 會展中心盛大開幕。廣汽國際與經銷商代表及超過百位主流媒體一同見證品牌在馬來西亞國際車展上的重要亮相時刻。GAC 品牌代言人林德榮也親臨展台，沉浸式體驗 M8 PHEV 的豪華魅力。GAC 品牌作為參展的重量級品牌之一，以大氣恢宏的攤位亮相主場館，全方位展現了品牌的硬派實力與創新科技。

在能源領域，馬來西亞與日本達成氫能戰略合作。5 月 14 日，NMB（NanoMalaysia Berhad）集團公司的子公司 Hypertech Industries Sdn Bhd（HISB）與日本 Hydronext Inc. 在 2025 年大阪世博會馬來西亞館交換了諒解備忘錄（MoU）。這項戰略合作夥伴關係標誌著馬來西亞和日本之間以工業合作為基礎，推進技術創新的重要里程碑，旨在發展可持續的區域氫經濟。這將為馬來西亞在清潔能源領域的發展注入新的動力。

此外，上汽通用五菱也加強了在馬來西亞的本土化佈局。5 月 12 日，上汽通用五菱與馬來西亞陳唱集團在吉隆坡正式簽署投資協議，共同推動五菱品牌在馬來西亞市場的本土化佈局。馬來西亞交通部長陸兆福、上汽通用五菱印尼公司總經理唐穩生、陳唱汽車控股執行長何偉明等嘉賓共同見證簽約儀式，標誌著雙方合作邁入全新階段。這將有助於五菱品牌更好地適應馬來西亞市場需求，提升其在當地市場的競爭力。

東南亞汽車市場 正處快速變革期

總體而言，東南亞汽車市場正處於一個快速變革的時期。中國汽車品牌以其積極的投資和電動化產品，在多個國家市場取得了顯著進展，特別是在印尼和越南。然而，各國市場的發展速度和面臨的挑戰各不相同，例如印尼市場的銷售下滑和菲律賓基礎設施計畫的變數。