中國車企智慧化「深度覺醒」 發力智駕晶片圍剿輝達

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 13:01

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高階智慧駕駛（智駕）成為車企的核心戰場，一直以來，輝達憑藉其高算力以及 CUDA 生態，穩坐且掌控著全球智駕晶片市場頭把交椅。但自 2024 年以來，多中國產汽車廠商發力智駕晶片，積極分瓜市佔率，逐步形成對輝達 (NVDA-US) 的「圍剿之勢」。

根據蓋世汽車數據，2024 年全球智駕晶片，輝達 Drive Orin-X 系列裝機量達 2100220 顆，市佔率 39.8%，穩居全球第一；緊接著的是特斯拉 FSD 和華為昇騰系列，分別佔據 25.1% 和 9.5% 的市佔率。

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而中國造車新勢力「蔚小理」也積極跟進自研智駕晶片：

蔚來汽車，已於 2024 年 7 月宣布全球首顆車規級 5nm 高性能智駕晶片蔚來神璣 NX9031 已經成功流片；算力密度與能效比對標英偉達 Orin X，支援端到端大模型部署。

小鵬汽車，自研的「圖靈晶片」於 2024 年 8 月流片成功，聚焦 AI 能力，稱為全球首顆 AI 晶片。計畫在飛行汽車和機器人領域復用架構，2025 年量產上車。

理想汽車，也於 2023 年 11 月宣布理想汽車加速自主研發智慧駕駛 SoC 晶片，目前代號為「舒馬克」的理想汽車自研晶片專案已經進入了流片階段。

綜觀而言，目前奇瑞、吉利、蔚小理以及華為在智駕晶片上或已量產，或是箭在弦上；再加上地平線等智駕晶片廠商的進步；可以說中國製智駕晶片初步形成了一定的集群效應，對輝達逐步形成了「合圍之勢」。

中國汽車廠商集中發力智駕晶片，主因有三。其一，中國汽車廠商都在爭取技術的自主權，以期形成差異化競爭；其二在於供應鏈安全與成本控制，自研晶片可減少對海外供應鏈的依賴；其三、建立技術形象，逐步形成資本市場與品牌溢價。