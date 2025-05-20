法、英、加發聯合聲明 強烈反對以色列擴大在加薩的軍事行動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-20 09:17

‌



法國、英國和加拿大周一（19 日）發表聯合聲明，強烈反對以色列擴大在加薩地帶的軍事行動，呼籲以國政府停手，並立即允許人道主義援助進入。

法國總統府愛麗舍宮周一晚發布《法國、英國和加拿大領導人關於加薩和西岸局勢的聯合聲明》，表示以色列擴大軍事行動，給加薩地帶民眾帶來的苦難令人無法忍受。以國拒絕向平民提供必要人道主義援助，這種做法不可接受，可能違反國際人道主義法。

‌



‌



法國、英國和加拿大在聲明說，如果以色列不停止新一輪軍事進攻，並解除對人道主義援助的限制，三國將採取具體措施予以回應。

三國領導人在聲明中提到，反對以色列任何擴大在約旦河西岸定居點的企圖。以色列必須停止非法定居點建設，這些定居點破壞巴勒斯坦的生存環境，危及以色列人和巴勒斯坦人的安全。

三國領袖表示，將繼續與巴勒斯坦民族權力機構、地區夥伴、以色列和美國合作，以便在「阿拉伯方案」的基礎上就加薩地帶未來的安排達成共識。

三國致力於承認巴勒斯坦國，這有助於實現「兩國方案」，並準備為此與其他國家展開合作。

這份聲明針對的是以色列 3 月以來對加薩地帶實施封鎖，並恢復密集軍事打擊，特別是以軍 5 月 18 日宣布對加薩地帶發動大規模地面行動後，造成大量平民死傷。