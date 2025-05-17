〈以哈戰爭〉以色列展開加薩大規模攻勢！川普提出「自由區」構想未促成停火

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 17:00

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以色列國防軍（IDF）週五（16 日）晚間宣布，正式啟動「基甸戰車」（Gideon’s Chariots）行動的首階段，對加薩地帶發動新一輪大規模攻勢。該消息發布之際，美國總統川普結束中東行，卻未能斡旋達成停火協議。

根據《CNN》報導，自週四以來，以色列軍方空襲與地面行動持續升溫，根據加薩民防機構資料，已有超過 100 人死亡。尤其北部賈巴利亞（Jabalya）及南部汗尤尼斯（Khan Younis）遭到重創。

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以色列軍方聲明指出，此次行動涵蓋「大規模空襲、地面部隊推進及奪取關鍵地點」，目標包括釋放人質、殲滅哈瑪斯武裝組織，以及「全面擴大在加薩的軍事控制範圍」。

以色列軍方在聲明中表示：「南方司令部的以色列國防軍部隊將繼續行動，保護以色列公民並實現戰爭目標。」

以色列總理納坦雅胡稍早也透露，加薩平民將被迫向南遷移，其安全內閣已批准擴大軍事行動。一位部長更形容，該計劃的目標是「徹底征服」整個加薩走廊。

納坦雅胡也明確表態，稱軍方將持續摧毀哈瑪斯據點，控制更多領土，壓縮平民的生存空間。

美以出現政策分歧，川普主張美國主導加薩未來

儘管川普提出建立「自由區」的構想，但納坦雅胡強調轟炸行動將持續進行，直到「徹底清除哈瑪斯」為止。

此次軍事升級也暴露出美以之間的政策分歧。川普在其中東訪問行程內未訪以色列。此前甚至還跳過與其會談，選擇與地區激進組織（如哈瑪斯與胡塞）分別達成協議，引發以色列不滿。

川普主張美國應主導加薩未來，讓其成為「自由區」。（圖：Shutterstock）

川普強調：「我要把加薩變成自由區，讓美國進入運作」，更表示此舉「對以色列是好事」，且他沒有邊緣化以色列。不過，這一說法未獲以色列方面公開支持。

聯合國示警：加薩飢荒風險極高，43 萬人被迫逃離

加薩地區人道情勢急劇惡化。根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）最新數據，自 3 月以來已有約 43.6 萬人流離失所。

以色列實施全面封鎖將近 11 週，嚴禁糧食、藥品等人道援助進入，使得加薩超過 200 萬名平民陷入極端危機。

以色列政府稱封鎖為施壓哈瑪斯釋放人質的策略，但多個國際組織指出，封鎖行為違反國際人道法，等同於以「飢餓」作為戰爭工具。

聯合國警告，加薩五分之一人口正面臨飢餓風險，整個地區有「極高可能」陷入全面飢荒，成為全球最嚴重的人道危機之一。