鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至20.8元，預估目標價為215.90元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由21.22元下修至20.8元，其中最高估值25.43元，最低估值13.54元，預估目標價為215.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25.43(25.43)
|25.68
|28.08
|25
|最低值
|13.54(13.54)
|16.33
|18.13
|25
|平均值
|19.94(20.33)
|21.55
|22.8
|25
|中位數
|20.8(21.22)
|22.09
|23.27
|25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,443.25億
|3,698.07億
|3,988.87億
|3,768.27億
|最低值
|3,225.31億
|3,301.00億
|3,305.37億
|3,761.03億
|平均值
|3,359.35億
|3,485.90億
|3,614.35億
|3,764.65億
|中位數
|3,372.35億
|3,486.93億
|3,534.37億
|3,764.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|23.59
|營業收入
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
|3,150.97億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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