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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至21.63元，預估目標價為223.33元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.11元下修至21.63元，其中最高估值25.43元，最低估值8.01元，預估目標價為223.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25.43(25.43)25.6824.8625.55
最低值8.01(17.66)8.837.947.48
平均值20.88(21.85)22.0419.1316.52
中位數21.63(22.11)22.9521.8616.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,498.78億3,677.39億3,711.83億3,806.83億
最低值3,122.02億3,319.20億3,471.40億3,768.27億
平均值3,359.92億3,495.15億3,605.14億3,787.55億
中位數3,361.29億3,512.89億3,618.66億3,787.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS15.1518.2613.2425.31
營業收入2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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