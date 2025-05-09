鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至21.63元，預估目標價為223.33元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.11元下修至21.63元，其中最高估值25.43元，最低估值8.01元，預估目標價為223.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25.43(25.43)
|25.68
|24.86
|25.55
|最低值
|8.01(17.66)
|8.83
|7.94
|7.48
|平均值
|20.88(21.85)
|22.04
|19.13
|16.52
|中位數
|21.63(22.11)
|22.95
|21.86
|16.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,498.78億
|3,677.39億
|3,711.83億
|3,806.83億
|最低值
|3,122.02億
|3,319.20億
|3,471.40億
|3,768.27億
|平均值
|3,359.92億
|3,495.15億
|3,605.14億
|3,787.55億
|中位數
|3,361.29億
|3,512.89億
|3,618.66億
|3,787.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|營業收入
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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