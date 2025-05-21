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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估下修至15元，預估目標價為256.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.24元下修至15元，其中最高估值16.04元，最低估值13.87元，預估目標價為256.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值16.04(16.04)17.9615.65
最低值13.87(14.25)14.1815.65
平均值14.94(15.19)16.2315.65
中位數15(15.24)16.4915.65


市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值24.24億25.37億24.94億
最低值22.76億23.50億24.94億
平均值23.48億24.45億24.94億
中位數23.51億24.63億24.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS8.129.1412.4613.61
營業收入16.23億18.62億21.48億22.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXP

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