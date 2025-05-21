鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估下修至15元，預估目標價為256.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.24元下修至15元，其中最高估值16.04元，最低估值13.87元，預估目標價為256.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.04(16.04)
|17.96
|15.65
|最低值
|13.87(14.25)
|14.18
|15.65
|平均值
|14.94(15.19)
|16.23
|15.65
|中位數
|15(15.24)
|16.49
|15.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.24億
|25.37億
|24.94億
|最低值
|22.76億
|23.50億
|24.94億
|平均值
|23.48億
|24.45億
|24.94億
|中位數
|23.51億
|24.63億
|24.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.12
|9.14
|12.46
|13.61
|營業收入
|16.23億
|18.62億
|21.48億
|22.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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