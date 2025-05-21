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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.83元下修至2.79元，其中最高估值3.12元，最低估值2.68元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.12(3.12)3.193.323.3
最低值2.68(2.72)2.843.033.3
平均值2.81(2.84)3.013.153.3
中位數2.79(2.83)2.993.123.3


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值649.23億742.15億880.98億
最低值548.89億588.60億632.03億
平均值608.39億666.72億751.18億
中位數632.31億680.38億738.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.712.102.502.522.69
營業收入266.71億415.67億579.68億494.03億556.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEPD

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