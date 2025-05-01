鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.85元，其中最高估值3.12元，最低估值2.72元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.12(3.12)
|3.21
|3.32
|3.3
|最低值
|2.72(2.8)
|2.95
|3.08
|3.3
|平均值
|2.88(2.91)
|3.08
|3.19
|3.3
|中位數
|2.85(2.91)
|3.08
|3.21
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|633.79億
|741.85億
|880.63億
|最低值
|548.89億
|588.60億
|606.19億
|平均值
|585.71億
|639.26億
|719.39億
|中位數
|573.68億
|603.40億
|698.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.71
|2.10
|2.50
|2.52
|2.69
|營業收入
|266.71億
|415.67億
|579.68億
|494.03億
|556.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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