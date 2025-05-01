search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.85元，其中最高估值3.12元，最低估值2.72元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.12(3.12)3.213.323.3
最低值2.72(2.8)2.953.083.3
平均值2.88(2.91)3.083.193.3
中位數2.85(2.91)3.083.213.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值633.79億741.85億880.63億
最低值548.89億588.60億606.19億
平均值585.71億639.26億719.39億
中位數573.68億603.40億698.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.712.102.502.522.69
營業收入266.71億415.67億579.68億494.03億556.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Enterprise Products Partners L P - Unit(EPD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEPD

相關行情

台股首頁我要存股
Enterprise Products Partners L P - Unit29.9-1.17%

延伸閱讀


Empty