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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股EQH-US的目標價調升至67元，幅度約4.69%

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平控股(EQH-US)提出目標價估值：中位數由64元上修至67元，調升幅度4.69%。其中最高估值77元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予公平控股評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀0位。

公平控股今(3日)收盤價為54.93元。近5日股價上漲4.69%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EQH市場預估目標價

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