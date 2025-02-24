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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司VOD-US的目標價調升至10.01元，幅度約3.39%

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)提出目標價估值：中位數由9.69元上修至10.01元，調升幅度3.39%。其中最高估值17.47元，最低估值7.49元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予沃達丰電信公司評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀2位。

沃達丰電信公司今(24日)收盤價為8.36元。近5日股價上漲3.39%，標普指數下跌1.66%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VOD市場預估目標價

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