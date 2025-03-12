鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為58.99元
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.9元，其中最高估值1.28元，最低估值0.47元，預估目標價為58.99元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.28(1.28)
|2.46
|2.71
|2.45
|最低值
|0.47(0.61)
|1.01
|1.18
|1.8
|平均值
|0.88(0.91)
|1.54
|1.86
|2.09
|中位數
|0.9(0.94)
|1.34
|1.78
|2.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.50億
|33.67億
|33.79億
|32.37億
|最低值
|21.63億
|22.76億
|23.51億
|23.70億
|平均值
|23.78億
|26.49億
|27.42億
|27.11億
|中位數
|23.58億
|26.16億
|26.18億
|26.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|營業收入
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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