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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為57.97元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.85元，其中最高估值1.4元，最低估值0.47元，預估目標價為57.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.4(1.28)2.462.712.45
最低值0.47(0.47)1.011.161.8
平均值0.87(0.88)1.551.762.08
中位數0.85(0.89)1.331.72.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.00億33.67億33.79億32.37億
最低值21.63億22.76億23.51億23.70億
平均值23.62億26.18億27.35億28.00億
中位數23.58億26.21億26.65億28.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.10-0.210.170.620.29
營業收入13.42億11.76億14.35億19.17億22.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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