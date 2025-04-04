鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為57.97元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.85元，其中最高估值1.4元，最低估值0.47元，預估目標價為57.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.4(1.28)
|2.46
|2.71
|2.45
|最低值
|0.47(0.47)
|1.01
|1.16
|1.8
|平均值
|0.87(0.88)
|1.55
|1.76
|2.08
|中位數
|0.85(0.89)
|1.33
|1.7
|2.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.00億
|33.67億
|33.79億
|32.37億
|最低值
|21.63億
|22.76億
|23.51億
|23.70億
|平均值
|23.62億
|26.18億
|27.35億
|28.00億
|中位數
|23.58億
|26.21億
|26.65億
|28.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|營業收入
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為60.98元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為59.87元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為59.87元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為58.99元
上一篇
下一篇