鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為6.21元
鉅亨網新聞中心 2025-03-27 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.47元，其中最高估值0.55元，最低估值0.42元，預估目標價為6.21元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.55(0.55)
|0.62
|0.68
|0.64
|最低值
|0.42(0.42)
|0.46
|0.51
|0.61
|平均值
|0.47(0.47)
|0.53
|0.59
|0.62
|中位數
|0.47(0.46)
|0.52
|0.59
|0.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|203.21億
|222.45億
|240.97億
|229.26億
|最低值
|119.44億
|136.29億
|149.75億
|155.69億
|平均值
|181.46億
|197.07億
|209.89億
|192.48億
|中位數
|191.88億
|208.68億
|222.03億
|192.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.33
|0.35
|0.37
|0.32
|0.37
|營業收入
|350.33億
|286.25億
|265.75億
|371.60億
|556.16億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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