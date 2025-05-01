鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為6.27元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.48元，其中最高估值0.55元，最低估值0.43元，預估目標價為6.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.55(0.55)
|0.62
|0.68
|0.63
|最低值
|0.43(0.42)
|0.46
|0.51
|0.63
|平均值
|0.48(0.47)
|0.53
|0.6
|0.63
|中位數
|0.48(0.46)
|0.53
|0.59
|0.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|209.99億
|229.87億
|249.00億
|251.94億
|最低值
|119.44億
|136.29億
|149.75億
|229.26億
|平均值
|185.15億
|202.55億
|216.92億
|240.60億
|中位數
|192.38億
|208.87億
|223.93億
|240.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.37
|0.32
|0.37
|營業收入
|286.25億
|265.75億
|371.60億
|556.16億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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