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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為6.27元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.48元，其中最高估值0.55元，最低估值0.43元，預估目標價為6.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.55(0.55)0.620.680.63
最低值0.43(0.42)0.460.510.63
平均值0.48(0.47)0.530.60.63
中位數0.48(0.46)0.530.590.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值209.99億229.87億249.00億251.94億
最低值119.44億136.29億149.75億229.26億
平均值185.15億202.55億216.92億240.60億
中位數192.38億208.87億223.93億240.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.370.320.37
營業收入286.25億265.75億371.60億556.16億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMFG

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