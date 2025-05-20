澳洲央行今年第二次降息 對政策前景保持謹慎

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-20 13:20

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在全球不確定性加劇的背景下，澳洲央行 (RBA) 今年第二次下調基準利率，同時對政策前景保持謹慎。

澳洲央行周二 (20 日) 將基準利率下調 25 個基點至 3.85%，達到兩年來的低點。此舉表明澳洲央行認為通膨正在獲得控制，顯示不再需要維持超過 4% 的借貸利率，以限制家庭支出。

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央行宣布降息後，澳元下跌 0.4%，至 0.6429 兌 1 美元，延續早期的跌勢，而對政策敏感的 3 種債券殖利率下跌 7 個基點，因為交易員增加了對澳洲央行將在 2026 年放鬆政策的預期。

降息旨在減輕房貸持有者在高生活成本，和高額利息償還下的壓力。Canstar 的數據顯示，對於 75 萬澳元的貸款，現金利率下調後，每週可為房貸家庭節省額外 114 澳元。雖然借貸利率下降，預計會刺激購房活動，但經濟學家對於是否會出現「繁榮市場」表示懷疑，原因是民眾購屋的負擔能力仍是一大限制。

RBA 在貨幣政策中，特別關注川普關稅制度導致的全球貿易惡化，這改變了過去主要聚焦國內事務的慣例。他們指出，全球經濟政策不確定性顯著增加，預計將導致部分家庭增加預防性儲蓄，企業推遲投資決策。

RBA 認為，日益升高的全球貿易壁壘對區域成長構成下行風險，增加了 RBA 採取更大幅度降息的可能性，甚至可能使最終現金利率降至 3.0% 以下。