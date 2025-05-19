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鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-16.33元，預估目標價為550.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-16.07元下修至-16.33元，其中最高估值-15.73元，最低估值-16.78元，預估目標價為550.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-15.73(-0.19)-0.22-0.54
最低值-16.78(-16.78)-0.46-0.54
平均值-16.28(-13.6)-0.39-0.54
中位數-16.33(-16.07)-0.4-0.54


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.77億5.34億4.90億4.54億
最低值4.43億4.63億4.71億4.54億
平均值4.63億4.83億4.78億4.54億
中位數4.62億4.78億4.73億4.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.08-5.34-12.982.64-6.06
營業收入4.81億5.11億4.99億4.96億4.63億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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