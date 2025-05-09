渣打銀行：比特幣非常可能在第二季達到12萬美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-09 15:50

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渣打銀行 (Standard Chartered) 數位資產研究全球主管 Geoffrey Kendrick 認為，比特幣有望達到新的歷史高點，並指出，他為第二季設定的每比特幣 12 萬美元的「具體目標」，看起來非常容易實現。

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Kendrick 之所以如此樂觀，主要歸因於他所觀察到的比特幣市場敘事已轉變為「資金流向」。他強調，資金的實際流入是推動價格上漲的關鍵因素。

根據他的分析，美國上市的比特幣現貨 ETF 在過去三周內已湧入 53 億美元的資金。即使扣除避險基金增加的 12 億美元空頭部位，淨流入金額仍超過 40 億美元。這種大規模的淨流入是支撐其看漲預期的一個重要依據。

除了 ETF 的強勁資金流，Kendrick 也指出大型投資者的累積行為是另一大推力。他提到 Strategy (原 MicroStrategy)(MSTR-US) 公司已持有驚人的 555,450 枚比特幣，占總供應量的約 2.6%，並且該公司計畫透過募資 84 億美元來購買更多比特幣，這可能使其持幣占比超過 6%。

此外，Kendrick 還關注到其他支持性信號。他指出，市場上出現資金從黃金 ETF 流出並流入比特幣 ETF 的趨勢。同時，包括瑞士國家銀行和挪威銀行在內的機構投資者也展現出買盤活動。在美國國內，新罕布夏州通過「策略性比特幣儲備」法案，也可能成為新的潛在催化劑，並可能啟發其他州效仿。