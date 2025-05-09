鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-16.07元，預估目標價為550.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-15.8元下修至-16.07元，其中最高估值-0.19元，最低估值-16.78元，預估目標價為550.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.19(-0.19)
|-0.22
|-0.54
|最低值
|-16.78(-16.78)
|-0.46
|-0.54
|平均值
|-13.6(-11.73)
|-0.39
|-0.54
|中位數
|-16.07(-15.8)
|-0.4
|-0.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.77億
|5.34億
|4.90億
|4.54億
|最低值
|4.43億
|4.63億
|4.71億
|4.54億
|平均值
|4.63億
|4.83億
|4.78億
|4.54億
|中位數
|4.62億
|4.78億
|4.73億
|4.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.08
|-5.34
|-12.98
|2.64
|-6.06
|營業收入
|4.81億
|5.11億
|4.99億
|4.96億
|4.63億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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