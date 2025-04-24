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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元下修至1.94元，其中最高估值2.83元，最低估值1.71元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.83(2.83)3.865.132.68
最低值1.71(1.71)1.962.372.68
平均值2.08(2.09)2.663.252.68
中位數1.94(1.99)2.563.032.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值76.17億89.52億96.91億87.96億
最低值72.23億78.31億83.13億87.96億
平均值74.21億83.79億89.61億87.96億
中位數74.35億84.71億89.32億87.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.81-0.28-1.010.851.94
營業收入38.08億42.01億45.40億52.42億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERJ

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