鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為54.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.99元下修至1.94元，其中最高估值2.83元，最低估值1.71元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.83(2.83)
|3.86
|5.13
|2.68
|最低值
|1.71(1.71)
|1.96
|2.37
|2.68
|平均值
|2.08(2.09)
|2.66
|3.25
|2.68
|中位數
|1.94(1.99)
|2.56
|3.03
|2.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.17億
|89.52億
|96.91億
|87.96億
|最低值
|72.23億
|78.31億
|83.13億
|87.96億
|平均值
|74.21億
|83.79億
|89.61億
|87.96億
|中位數
|74.35億
|84.71億
|89.32億
|87.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.81
|-0.28
|-1.01
|0.85
|1.94
|營業收入
|38.08億
|42.01億
|45.40億
|52.42億
|65.71億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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