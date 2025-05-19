穆迪下調美國評等後 小型「賣出美國」交易復甦

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 13:10

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隨著本週交易的開始，投資人又面臨一道坎坷，美國資產面臨新的壓力，這次引發震盪擔憂的不是關稅，而是美國債務。

穆迪取消美國的最高信用評級，將評級從 Aaa 下調至 Aa1 之後，美股期貨和債券期貨在亞洲早盤交易中隨美元下跌。

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週一，10 年期美國國債殖利率變動不大，約為 4.48%，此前在上週五尾盤交易中有所上升，而 30 年期殖利率小幅上升至 4.96%。只要 30 年期殖利率再上升 10 個基點，就將突破 5%，創下自 2023 年 11 月以來新高，並接近當年殖利率高點，當時的利率達到自 2007 年年中以來未見的水準。

這項評級下調可能會加劇華爾街對美國主權債券市場的擔憂，國會目前正在討論更多尚未找到資金支持的減稅措施，而且隨著總川普顛覆長期建立的商業夥伴關係並重新談判貿易協議，經濟似乎勢將放緩。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案公司的副投資長馬克斯 ‧ 高克曼（Max Gokhman）表示，在毫無節制的赤字財政政策持續下，公債被調降評等其實並不令人意外，而且這種趨勢只會加速發展。

他進一步稱，「隨著主權與機構型大型投資人開始逐步將美國國債換成其他避險資產，債務利息成本將持續上升。不幸的是，這可能引發美國殖利率的熊市陡升（bear steepener）惡性循環，對美元造成進一步下行壓力，並降低美股的吸引力。」

富國銀行策略師麥可舒馬赫（Michael Schumacher）與安傑洛馬諾拉托斯（Angelo Manolatos）在一份報告中告訴客戶，他們預期「10 年期與 30 年期美國國債殖利率將因穆迪降評而再上升 5 至 10 個基點」。

儘管殖利率上升通常有助於提振貨幣，但債務疑慮可能加深市場對美元的懷疑。彭博美元指數已接近 4 月低點，而期權交易員對美元的市場情緒則創下五年來最悲觀的水準。

隨著川普 4 月宣布加徵關稅，市場被迫重新評估美國資產在眾多投資組合中的核心地位，美國各類市場普遍承壓。隨著總統暫停對中國加徵關稅，部分拋售趨勢出現反轉，但債券市場上的投資人注意力迅速轉向美國的財政前景。

興業銀行策略師 Subadra Rajappa 表示，殖利率維持高位的時間越長，將進一步推高政府的淨利息支出與財政赤字，「從長期來看，美國國債作為避險資產地位的弱化，對美元以及外國對美國國債與其他資產的需求將產生影響。」

金融市場隊美國政策信心流失

美國公債殖利率上升，也將使政府更難縮減支出，因為利息負擔會上升，同時也會推高像房貸和信用卡等貸款利率，進而可能拖累整體經濟。

美國財政部長貝森特淡化了外界對美國政府債務與關稅通膨效應的擔憂，表示川普政府決心削減聯邦支出並推動經濟成長。

當被 NBC 節目主持人問及穆迪降評一事時，貝森特回應說：「穆迪是一個落後指標——這是所有人對信用評級機構的看法。」

為了有助於緩解部分市場的負面情緒，川普總統在週末表示，他將於週一早上與俄羅斯總統普丁通話，討論如何結束烏克蘭戰爭。

穆迪的此番行動其實早已被許多人預期，因為當前聯邦預算赤字接近每年 2 兆美元，佔國內生產毛額（GDP）超過 6%。美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）在今年一月曾警告，美國政府的債務水準正朝著突破二戰後創下的歷史紀錄邁進，預計到 2029 年將達到 GDP 的 107%。

穆迪表示，預計「聯邦赤字將擴大，到 2035 年將達到接近國內生產毛額（GDP）的 9%，高於 2024 年的 6.4%，主要原因是債務利息支付增加、社會福利支出上升，以及政府收入相對偏低。」

儘管數額龐大，立法者仍可能繼續推動一項龐大的稅收與支出法案，該法案預計在未來數年將使聯邦債務增加數兆美元。國會稅收聯合委員會曾估計該法案在未來十年的總成本為 3.8 兆美元，但其他獨立分析人士表示，如果該法案中的臨時條款獲得延長，成本可能遠高於此。

巴克萊銀行的分析師在一份報告中表示，他們不認為穆迪的降級會改變國會的投票結果，也不會引發美國國債的被迫拋售，或對貨幣市場造成太大影響。過去在發生類似情況後，美債往往反而上漲。