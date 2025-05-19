全球資料中心市場爆發成長！美國占比逾45%、AI需求推升能源挑戰

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 15:28

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隨著人工智慧（AI）與數位經濟蓬勃發展，全球資料中心數量在近年迎來爆發式成長，成為支撐雲端運算與大數據的關鍵基礎設施。其中，美國更是以超過全球 45% 的資料中心占比穩居領先地位。

根據市場研究報告，資料中心市場規模目前估值已超過 2400 億美元，預計在未來數年內將持續快速成長，於 2032 年突破 5800 億美元。

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美國資料中心集中度明顯高於其他國家，目前占據全球總數的 45% 以上。其中，維吉尼亞州北部、尤其是鄰近華盛頓杜勒斯國際機場的「資料中心巷」（Data Center Alley），已成為全球最大的資料中心集中地。德國和英國則分別排名全球第二與第三，穩居歐洲資料中心樞紐地位。

值得注意的是，除了美歐市場外，印度、巴西、肯亞與新加坡等新興市場資料中心發展也備受矚目。這些國家正積極投資基礎設施，吸引國際資金與雲端服務提供商進駐，力圖成為區域性的數據樞紐。

專家指出，人工智慧模型（如 GPT-4）訓練過程所需的計算資源遠超傳統應用。僅訓練 GPT-4 一次，其耗電量即相當於 160 戶美國家庭全年用電量，使 AI 資料中心能源消耗成為一大關注焦點。