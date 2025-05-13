Shein、Temu大利多！美國對中國小額包裹關稅降至54%

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-13 16:19

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美國白宮週二 (13 日) 透過網站發布總統川普最新的行政命令，價值 800 美元以下的小額包裹關稅由 120% 降至 54%，

最新聲明也提到，5 月 2 日後寄送的貨物，郵資仍維持在 100 美元，原定於 6 月 1 日起實施的 200 美元新費用已取消。

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此調整適用於所有從中國、香港及澳門進口進入美國關稅區、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。

雖然關稅變動沒有完全恢復到川普上台前的水平，但分析指出，這項臨時關稅調整，對跨境電商 Shein 和 Temu 而言是利多，至少能趁機補充庫存。預測這兩家公司接下來 90 天將以集裝箱海運方式集中發貨至美國，而非以往以空運方式小批量直郵，為可能再度上調的關稅做準備。

值得注意的是，傳統貨運旺季將至，隨著關稅變動，可以預見中美貿易必然迎來一波兇猛的發貨潮，同時運費也可能會由於短期內供不應求，而大幅上漲。

美國小額包裹關稅原本訂於 30%，但在 4 月初，川普簽署行政命令，將中國和香港價值 800 美元或以下的小額包裹關稅，由 30% 大幅上調至 90%。數日後，白宮再將小額包裹的關稅由 90% 提升至 120%。