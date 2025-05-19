ECB總裁拉加德：歐元近期對美元走強「有悖常理」 是歐洲的好機會

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 14:10

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歐洲央行總裁 (ECB) 拉加德上週六表示，歐元近期對美元走強「有悖常理」，而這是美國總統川普不穩定政策的結果，這對歐洲來說是一個機會。

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拉加德認為，這看似有悖常理，但由於美國政策的不確定性，以及金融市場某些部門對其喪失信心，這又是合理的。她還說，「這不僅是一個威脅，更是一個機遇，領導人必須加快深化歐盟的進程」。

她進一步指出，「當我們看到法治、司法系統和貿易規則在美國遭到質疑，那裡的不確定性持續存在且每天都在刷新時，歐洲被正確地視為一個經濟和政治穩定的地區，擁有健全的貨幣和獨立的中央銀行。」

今年以來投資者紛紛拋售美元，美元兌彭博追蹤的所有其他主要貨幣匯率均有所下跌。這在很大程度上反映了人們對美國政策制定的擔憂，包括反覆無常的關稅政策，以及對聯準會獨立性的威脅。

拉加德並非唯一一位表示歐洲和歐元目前正面臨機會的歐洲央行決策者。她的副總裁 Luis de Guindos 曾表示，如果歐洲加大一體化力度，歐元就可能成為替代美元儲備貨幣地位的選項。同樣，歐洲央行執委會成員 Isabel Schnabel 周六早些時候強調，「我們現在有一個歷史機遇來進一步加強歐元的國際地位。」