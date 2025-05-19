文化新地標！沙烏地阿拉伯興建全球最大的藝術綜合體

鉅亨網新聞中心 2025-05-19 11:40

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沙烏地阿拉伯首都利雅德的皇家藝術綜合體（RAC）近日公布了其總體規劃，這項引人矚目的計畫由西班牙巴塞隆納知名建築事務所 Bofill Taller de Arquitectura 操刀設計。該計畫座落於佔地 16 平方公里的薩勒曼國王公園內，旨在將前身為軍事機場的基地，轉變為一座融合生態與藝術特質的城市新地標。

這項總體規劃的核心是一條長達 1.5 公里的中央林蔭大道，它如同串聯起城市與公園的文化軸線，更在都市與沙漠的交界地帶，巧妙地劃出一道過渡空間，完美平衡了城市密集的建築群與周圍遼闊的荒原景觀。整個 RAC 計畫以「文化星座」的概念進行佈局，中央林蔭大道無疑是這個星座中最閃亮的一條軸線。

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RAC 計畫將包含 13 個功能各異的獨立單元，其中包括：國家大劇院、露天劇場、電影院、文明博物館、藝術家工作室、傳統工藝工作坊和藝術學院。這些單元各自獨立運作，卻又透過精心設計的動線彼此串聯，形成一個既獨立又相互依存的文化生態系統，為遊客提供豐富多元的文化體驗。

在建築設計上，設計團隊選用了溫暖的沙漠色系材料，以呼應利雅德乾燥的氣候。建築的體量設計則虛實相間，巧妙地調節了光線的穿透。深挑簷和鏤空結構不僅能有效遮擋烈日，還能引導自然光線柔和地滲入公共廣場和庭院，在降低高溫影響的同時，也強化了建築與沙漠地形之間的視覺連結。設計團隊並未直接模仿傳統的建築形式，而是以現代的手法重新詮釋了沙漠綠洲的邏輯，創造出一種「根植於當下，面向未來」的地域性建築語言。

RAC 的景觀規劃採用了三層同心圓的結構，打造出層次豐富的空間體驗。外層保留了原生沙漠植被的粗獷野性；中層設置了雕塑花園和藝術裝置，作為自然與人文之間的橋樑；核心區則以綠色植物、遮蔭步道和礦物鋪面，柔化了建築群之間的硬調氛圍，營造出宜人的線性公共空間。

RAC 計畫緊鄰公園的環線交通系統，使其成為連接城市與周邊綠地的文化樞紐。在空間佈局上，RAC 強調開放性與連續性，鼓勵公眾能夠自由穿梭於藝術場館與自然景觀之間，打破了傳統文化綜合體給人留下的封閉印象。

RAC 的 13 座單體建築風格各異，既有簡潔的幾何體塊，也不乏充滿雕塑感的曲線形態。這種「碎片化的紀念性」賦予了空間莊重氣質，同時透過建築尺度的變化，營造出親切宜人的公共氛圍。中央林蔭大道不僅是交通主軸，更化身為一條開放的展覽場所。林蔭大道沿線的五個主題廣場，結合了微氣候設計，為市民提供了多樣化的活動場景。