​​中美同步下調關稅提振市場信心 多元資產策略成主流配置方向​​

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-19 09:10

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​​中美同步調降加徵關稅的協議在本月中落地，為全球市場注入強勁信心。​中國將對美商品加徵關稅從 125% 降至 10%，美國則從 145% 降至 30%。這一消息公布後，多家國際資管機構指出，此輪關稅調整雖為「階段性緩解」，但有效舒緩了中美貿易摩擦對全球經濟的壓制，成為市場情緒修復與資產價格反彈的重要催化劑。

富達國際分析，雖為「暫時性降稅」，但整體有效關稅負擔顯著降低，有助於緩解企業經營壓力。該機構強調，中國近年已通過多元化出口市場降低對美依賴，同時保留國內刺激政策的靈活性，為應對潛在貿易摩擦提供緩衝。

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但富達認為，市場也必須關注供應鏈調整的長期影響，企業必須重新規劃物流與生產鏈，亞洲資產配置者需審慎評估區域經濟結構變化。

貝萊德則提出三大啟示，一是關稅對美國經濟的負面衝擊可能侷限在供應鏈短期中斷，對全年 GDP 影響可控，二是美國最終有效關稅率可能趨向穩定，最後則是市場應聚焦政策實際效果而非口頭承諾。

貝萊德也維持對風險資產的偏好，建議投資者從上市公司財報中挖掘結構性機會。

自 4 月 2 日以來，國際金價因應地緣風險飆升，但隨後因市場情緒緩解出現回吐，現貨黃金近日跌至每盎司 3150 美元附近。

與此同時，中長期債券與防禦型股票展現韌性。宏利投資認為，美國投資級債券估值過高，相較之下，企業債與中等期限債券更具配置價值，而產業選擇上，金融、醫療保健及公用事業等防禦性族群更受青睞。

新興市場方面，儘管中國股市因估值偏低與政策支持顯現機會，但整體仍維持「觀望」立場，主因貿易環境與全球需求走弱風險未消。