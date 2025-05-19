普丁與川普通話前 俄羅斯發動史上最大規模無人機攻擊

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 07:59

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俄羅斯於週日 (18 日) 對烏克蘭發動了自戰爭開始以來最大規模的無人機襲擊，摧毀了房屋並造成至少一名婦女死亡，而就在一天前，美國總統川普宣稱，他將在 19 日與普丁通話，討論結束俄烏血腥屠殺的戰爭。

烏克蘭情報部門表示，莫斯科還打算在周日晚些時候發射一枚洲際彈道飛彈，以恐嚇西方。莫斯科尚未對這項指控作出回應。

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烏克蘭空軍稱，經過一夜的空中警報，截至週日早上 8 點，俄羅斯已向烏克蘭城市發射了 273 架無人機，超過了莫斯科在戰爭三週年之際於 2 月創下的紀錄。

烏克蘭總統澤倫斯基在 2 月對白宮的訪問遭遇了災難性失敗，他正努力恢復與華盛頓的關係。週日，澤倫斯基在羅馬教宗就職典禮期間會見了美國副總統 范斯和國務卿盧比歐。

澤倫斯基稱這次會晤「非常好」，並在社群平台 X 上發布了烏克蘭和美國官員坐在外面圓桌旁微笑的照片。烏克蘭媒體稱，這次會晤持續了 40 分鐘。

同時，澤倫斯基會見新教宗表示：「我重申烏克蘭已準備好進行真正的外交，並強調盡快實現全面無條件停火的重要性。」

在川普施壓下，烏克蘭和俄羅斯 16 日舉行了三年多來的首次面對面會談，川普承諾同意停火，結束他承諾要迅速結束的戰爭。雙方同意互相交換 1,000 名戰俘，但未能達成停戰協議，因為莫斯科提出的條件被烏克蘭代表團的一名成員稱為「不可能實現的」。

德國總理默茨 (Friedrich Merz)表示，英國、法國、德國和波蘭領導人計劃在周一 (19 日) 川普和普丁發表講話之前與川普通話。四位歐洲領導人上週共同訪問了基輔，並一直呼籲川普支持對俄羅斯實施新的制裁。

當被問及是否應該對俄羅斯實施更嚴厲的制裁時，美國財政部長貝森特表示，這取決於川普。

他在接受 NBC 新聞節目採訪時表示：「我認為，當雙方坐到談判桌前時，我們會很難預測會發生什麼。」