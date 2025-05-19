普丁堅信能拿下烏東四州 通話川普也毫無讓步打算

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 09:42

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《彭博》引述熟悉俄羅斯總統想法的人士報導，普丁有信心在年底前突破烏克蘭的防線，全面控制俄羅斯聲稱擁有主權的四個地區。

這意味著，普丁在與川普通話時不太可能作出任何實質讓步，而歐洲官員則擔心川普無論如何都會試圖強行推動一項協議。川普一直推動迅速結束這場已進入第四年的戰爭，並相信透過與普丁的直接對話能達成協議。

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另一方面，普丁並未表現出有意停止戰鬥，其部隊仍在戰場上緩慢推進。這引發了基輔及其他歐洲首都的擔憂，擔心烏克蘭可能會被迫讓出更多領土。

「很遺憾，考量到目前戰爭的進展，俄羅斯並沒有強烈動機去同意停火。」卡卡內基基金會資深研究員麥可 · 科夫曼 (Michael Kofman)18 日於愛沙尼亞塔林舉行的會議上表示。

美國推動停火的努力似乎正接近頂點，而歐洲官員則不確定，如果努力失敗，川普是否會加大對俄羅斯的壓力，或只是轉向下一項挑戰。川普已承諾，在與俄羅斯總統通話後，將向澤倫斯基和部分北約盟友進行簡報。

儘管外界持續討論結束戰鬥的可能，據兩位接近克里姆林宮的人士透露，普丁已準備好打持久戰，只要這是實現其目標所需的手段，他對進一步的美國制裁也顯得無動於衷。

「川普希望普丁同意停戰，但普丁根本不想，」與克里姆林宮關係密切的政治顧問謝爾蓋 · 馬爾科夫表示。「但普丁也不想讓談判破裂，他正試圖在軍事進攻的同時維持談判進行。」

普丁邊打邊談不鬆手 歐洲警告川普：別被他耍了！

據一位歐洲高級官員透露，德德國總理默茨、法國總理馬克宏和英國首相施凱在上周五 (16 日) 通話中試圖向川普表明，普丁一直在欺騙他。

該官員補充道，他們希望川普能夠意識到，如果他強迫烏克蘭達成一項不利的協議，他將面臨看起來像個失敗者的風險。這位官員還說，烏克蘭總統澤倫斯基也參加了這場的通話，但他似乎對本週的發展感到沮喪和疲憊。

澤連斯基和他的歐洲盟友認為，如果普丁拒絕遵守在土耳其達成的停火協議，川普承諾將對克里姆林宮實施新的制裁，但這並未實現。

「普丁因能對烏克蘭提出極端要求，卻未受到川普政府的嚴厲回應而更加膽大，」位於倫敦的戰略情報公司 Prism 高級分析師博塔 · 伊利亞斯表示。「普丁並不信任川普，但他會試圖推動川普接受俄羅斯對停火的構想。」

週日，俄羅斯對烏克蘭發動了戰爭開始以來最大規模的無人機襲擊之一，當時澤倫斯基正在梵蒂岡參加慶祝教皇利奧十四世登基的彌撒，並在彌撒間隙忙於一系列外交活動。

這是他自 2 月在橢圓形辦公室發生臭名昭著的爭吵以來首次與美國副總統范會面。兩人在梵蒂岡握手，隨後在美國大使官邸與高級助手們坐下，臉上都洋溢著笑容。

與此同時，川普週日與梅爾茨、斯塔默、馬克宏和義大利總理梅洛尼進行了後續電話會議。史塔默的發言人表示，領導人討論了無條件停火的必要性，以及普丁認真對待和平談判的必要性。

普丁對俄羅斯戰場前景的信心與西方的評估不一致。歐洲官員表示，俄羅斯在三年多的戰鬥中遭受了大量傷亡，缺乏實現普丁目標的能力。

普丁自信爆棚 莫斯科軍方卻眉頭緊鎖

「俄羅斯在今年底前實現其征服那四個地區目標的可能性非常低，」國際戰略研究所陸戰資深研究員班 · 巴里表示。「如果烏克蘭的防禦崩潰，那麼俄方將很容易取得優勢，但目前看來，這種情況極不可能發生。」

根據一位接近莫斯科國防部的人士表示，這種懷疑態度也廣泛存在於俄羅斯軍方內部，特別是在烏克蘭前線的士兵之中。該人士指出，烏克蘭的無人機部隊使俄軍發動大規模攻勢變得代價高昂且效果不彰。

儘管如此，俄羅斯談判代表上周五在伊斯坦堡與烏克蘭官員三年來首次面對面會談時，仍堅持普丁的強硬立場。他們要求烏克蘭軍隊撤出頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫爾松地區——這些地區是俄羅斯聲稱的領土，但俄方從未完全掌控。

對普丁而言，風險在於他可能過度高估自己的籌碼，反而促使川普兌現其加強制裁的威脅，以結束這場他稱為「屠殺」的戰爭。

據熟悉此事的歐洲官員表示，美國官員已私下向歐洲夥伴透露，若俄羅斯不讓步，川普正在考慮允許由共和黨參議員林賽 · 葛蘭姆提出的制裁法案推進，並可能告訴普丁他無法阻止該法案的通過。