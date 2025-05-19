投資人高喊「戴蒙別走」小摩CEO即將卸任影響力卻攀顛峰

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 15:30

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摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 任期即將結束，然而他在華爾街和美國政界的影響力卻正處於巔峰。

正因如此，投資人還沒做好送別這位 69 歲掌門人的準備。研究摩根大通數十年的富國銀行分析師 Mike Mayo 表示，這些投資人都在說：「戴蒙，別走！」

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Mike Mayo 補充道，戴蒙現在的公眾影響力達到他人生的巔峰，而這與他在摩根大通的職位密切相關。

根據美國銀行分析師 Ebrahim Poonawala 的說法，戴蒙的接班問題，是摩根大通股票面臨的「單一最大非系統性風險因素」。

因此，隨著投資人週一 (19 日) 齊聚於摩根大通位於曼哈頓的總部，參加該行的年度投資人日活動，戴蒙未來動向的問題將成為他們最關注的焦點。

這場活動讓執行長與其高層幕僚有機會就全美最大銀行的營運狀況提供最新進展。其中一些幕僚，包括負責消費金融的主管瑪麗安 · 雷克（Marianne Lake），被視為戴蒙的潛在接班人選。

在去年的同一場活動中，戴蒙曾透露他可能接近退休，表示「時間表不到 5 年」。而在今年 1 月的一場與分析師的電話會議上，他也證實自己「基本的預期情境」是會在幾年內卸任。

然而，2025 年的一連串事件更加鞏固了戴蒙的重要性。他已成為新一屆川普政府政策上的關鍵意見領袖之一，而且顯然受到總統的重視。

川普總統甚至在 4 月 9 日宣布對其「解放日」關稅實施 90 天暫停的幾個小時前，公開表示他有聽取戴蒙的建議。

當然，任何繼任者都將面臨難以超越的業績。在戴蒙領導下，摩根大通近年來通過增加客戶存款和市值，以及在過去兩年實現比任何銀行都更高的年度利潤，使其在行業中脫穎而出。

自戴蒙 2006 年成為首席執行官以來，這一表現為投資者帶來了每年 20% 的中位數回報，使摩根大通的表現超過了同期標普五百指數 13.4% 的中位數回報。

截至去年底，摩根大通每獲得 1 美元收入，就花費 0.51 美元用於支出，這一比例遠低於競爭對手高盛、美國銀行、富國銀行、花旗集團和摩根士丹利，這些公司的支出要多出 0.12 至 0.20 美元不等。