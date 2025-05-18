穆迪摘掉美國頂級信評 美財長批：落後指標、誰在乎？

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-18 22:49

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國際信評公司穆迪（Moody"s）調降美國主權信用評等，從原先的 Aaa 調降一級至 Aa1，對此美國財長貝森特回應：「我不太相信穆迪」，並批評穆迪是落後指標。

穆迪上週五 (16 日) 以政府債務和利息支付比率持續上升為由，下調美國主權信用評等，這是穆迪自 1917 年以來首次下調美國評級，美國也因此失去三大信用評級機構的所有 AAA 頂級評級。

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貝森特週日 (18 日) 接受 CNN 訪問時，被問及穆迪的降級行動，是否將衝擊美國的利率以及投資信心，貝森特表示：「我不會太相信穆迪的信用。」

他同一天接受 NBC 採訪時也說，穆迪的評等總是落後於市場，是美國財政健狀況的落後指標。

貝森特指出，「我們不是在過去一百天內走到這一步的，拜登政府和我們在過去四年中所看到的支出，這是我們繼承下來的。我們決心要降低支出並促進經濟成長。」

貝森特還表示，他週六與沃爾瑪執行長董明倫 (Doug McMillon) 進行了交談，討論了這家全球最大的零售商將因進口稅上升而提高價格。川普直言，沃爾瑪不應再把價格上漲歸咎於關稅，而應該「自己吸收這些關稅成本」。

他表示，沃爾瑪將會吸收一部分關稅，就像他們在 2018、2019 和 2020 年所做的一樣。他強調，自己並未對沃爾瑪施加壓力，進行交談是希望直接聽董明倫怎麼說，而不是透過媒體的第二、三手消息。

貝森特還說，現在已看見服務類通膨正在下降，這是四年來首次，他認為聯準會的立場是「並非關稅會引起通膨，而是他們不確定，仍處於觀望階段。」

當被問及對俄羅斯的制裁時，貝森特拒絕預測接下來會發生什麼事。

他說：「我們將拭目以待雙方坐到談判桌前會發生什麼。川普總統已經明確表示，如果普丁總統不真誠談判，美國將毫不猶豫地與歐洲夥伴一起加大對俄羅斯的制裁，」他指的是俄羅斯總統普丁。