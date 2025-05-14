華為關係企業SiCarrier擬募資280億人民幣 強勢進攻半導體市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 10:50

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與華為關係密切的中國半導體設備製造商新凱來（SiCarrier）正籌備首次公開募資，目標金額達 280 億元人民幣，估值上看 1100 億元人民幣。知情人士透露，該公司由深圳市政府控股，預計募資案將於未來數週內完成。

據《路透》報導，此次募資所得將主要用於研發晶片製造設備，吸引多家中國國有企業、政府導向基金、本土創投與私募機構表達投資興趣。有消息人士指出，這將是 2024 年中國規模最大的人民幣募資案之一，顯示中國政府強力推動半導體自主化。

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挑戰北方華創與中微，新凱來力拚中國晶片設備霸主地位

新凱來成立於 2021 年，起初名不見經傳，如今迅速成為中國半導體圈最受矚目的新秀。公司目標是超越現有國產晶片設備領導品牌北方華創 (002371-CN) 與中微公司 (688012-CN) ，打造中國本土晶片設備最強供應商。

在 2025 年 3 月舉辦的中國國際半導體展展會上，新凱來首次高調公開參展，展示多達 30 款晶片製造設備，涵蓋蝕刻、檢測等多項製程工具，並以中國山脈命名各型號，引發大量業界關注。

儘管展出機種眾多，但兩名業界消息人士指出，新凱來多數設備尚未完成量產與驗證。

晶片設備通常需經過長期測試流程才能進入實際應用，分析機構 Bernstein 指出，以其成立時間來看，短期內開發成熟設備的難度極高。

根據《路透》調查，新凱來與其母公司自 2022 年底至 2024 年初共申請 92 項中國專利，涵蓋晶圓測量、蝕刻、薄膜沉積等領域，展現打造全方位晶片製造設備供應平台的雄心，挑戰科磊 (KLA-US)、科林 (Lam Research)(LRCX-US) 及東京威力科創等國際大廠。

此外，新凱來也正投入 AI 晶圓缺陷檢測技術開發，此領域在中國尚無主導品牌，被視為該公司突破的潛力方向。若能成功商用化，將有望在高良率製程需求上取得一席之地。

面對中國缺乏先進極紫外光（EUV）光刻設備的挑戰，新凱來則推出多重圖形（multi-patterning）技術作為替代方案。

儘管該技術曾被英特爾 (INTC-US) 和台積電 (2330-TW) 應用於早期 7 奈米製程，但由於製程複雜、良率偏低，市場觀望態度仍重。

華為背景成雙面刃，市場信任成最大挑戰

有業界人士指出，新凱來起源於華為內部半導體設備部門，與華為有深厚人事與技術交流關係，使該公司於去年年底受到美國出口管制。

新凱來與華為關係密切。（圖：Shutterstock）

儘管部分晶圓廠為表態支持中國自主設備而採購新凱來產品，但也擔憂可能洩露製程機密至華為，導致實際應用推進受限。

專家認為，若新凱來目標成為獨立、受信任的設備供應商，必須與華為切割關係。