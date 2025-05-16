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華為折疊PC下周一亮相 攜鴻蒙系統與麒麟晶片重塑高階市場

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導

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華為折疊PC下周一亮相 攜鴻蒙系統與麒麟晶片重塑高階市場(圖取自華為終端微博)

中國科技大廠周四 (15 日) 宣布，首款折疊 PC 將在下周一 (19 日) 正式亮相，這款產品名為「HUAWEI ULTIMATE DESIGN」，定位高階市場，將搭載鴻蒙 PC 作業系統及自研麒麟 X90 晶片，以創新折疊形態和跨裝置協同能力引發產業關注。

根據官方海報及爆料資訊顯示，華為折疊 PC 採用一整塊可折疊超大螢幕設計，配備大面積線性馬達以模擬實體鍵盤觸感，兼顧便攜性與生產力需求。在核心配置上，搭載的鴻蒙 PC 系統實現完全自主核心開發，擺脫對其他作業系統的依賴，同時支援手機、平板與電腦的無縫互聯，強化跨平台協同體驗。



華為執行董事余承東曾在 3 月直播中透露，鴻蒙電腦將推出「新形態」產品，以「以小見大」實現體驗突破。這一表態被業界視為折疊 PC 的預告。

分析師指出，折疊形態或將解決傳統 PC 便攜性痛點，而鴻蒙生態的深度整合可望重建行動辦公室場景，而華為折疊 PC 的差異化競爭力體現在三大方面。首先，在硬體創新上，麒麟 X90 晶片為高效能運算提供保障，鉸鏈技術借鑒手機領域經驗，宣稱耐久度達業界領先水準。

軟體生態方面，鴻蒙 PC 系統與現有行動裝置生態無縫銜接，支援多裝置任務接續、跨螢幕協作。此外，在高端定位上，金色 LOGO、極簡機身設計延續「非凡大師」系列奢華基因，瞄準商務精英與科技嚐鮮群體。

市場研究顯示，今年全球折疊式螢幕設備規模將突破 3000 萬台，年複合成長率達 67%。華為此時入場，有望推動折疊螢幕從消費性電子延伸至生產力工具。

事實上，折疊式螢幕電腦並非全新概念，聯想 2019 年曾推出全球首款折疊 ThinkPad X1 Fold，華碩亦於 2022 年發表 17.3 吋折疊螢幕產品，但因售價高昂未能普及。

產業觀察人士認為，華為憑藉鴻蒙生態的協同優勢​​及供應鏈整合能力，可望打破價格壁壘，加速市場教育。

Counterpoint 分析師指出，華為的入局將刺激競爭對手加速創新。目前折疊 PC 仍面臨軟體適配、續航等挑戰，但華為在通訊、終端生態的累積有望為自身贏得先發優勢。

隨著 5 月 19 日發表會臨近，華為能否憑藉折疊 PC 改寫高端市場格局，將成為產業焦點。

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華為折疊PCHUAWEI ULTIMATE DESIGN高階市場鴻蒙麒麟X90

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